Heimkehrer in die komplizierte Ski-Nation Österreich

„Ich möchte einfach mit Athleten arbeiten, die motiviert sind und was erreichen wollen.“ So begründete der künftige österreichische Ski-Alpinchef Christian Mitter seinen Wechsel. Nein. Nicht seine Rückkehr zum ÖSV. Die Einstands-Pressekonferenz von Mitter findet erst am Mittwoch in Innsbruck statt.