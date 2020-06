Rennen in Val d'Isere und Courchevel abgesagt

Nach den Herren-Bewerben in Val d'Isere sind auch die Damen-Rennen im alpinen Ski-Weltcup in Courchevel abgesagt worden. Die französischen Organisatoren mussten am Freitag wegen Schneemangels w.o. geben. In Courchevel hätten am 13. und 14. Dezember ein Riesentorlauf und ein Slalom über die Bühne gehen sollen.

Den Slalom hätte man laut Angaben der Veranstalter in Courchevel durchführen können, den Riesentorlauf allerdings nicht. Vom Plan, in Courchevel nur ein Rennen zu veranstalten, hielt der internationale Skiverband (FIS) jedoch nichts.

Ersatzort für die vier Rennen ist Åre, der schwedische WM-Ort von 2007 und 2019, der so auch seine neue Flutlichtanlage einweihen kann.