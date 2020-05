Goldhamster Matt startet die nächste Sammlung

Auch mit 35 Jahren ist für Mario Matt noch lange nicht Schluss: Der Flirscher, der zu seinen Europacup-Zeiten in den späten 1990er-Jahren noch mit zwei Meter langen Slalomskiern unterwegs war, hat wieder seine Saisonvorbereitung aufgenommen, Olympia-Gold im Slalom hat ihm den Kick gegeben. "Allerdings hab’ ich heuer schon relativ lang überlegt, ob ich weitermachen soll", sagt der Tiroler. Die Aussicht auf einen möglichen dritten Weltmeistertitel in seiner Spezialdisziplin und die nach wie vor vorhandene Freude am Sport haben ihn den nächsten Anlauf nehmen lassen.

Am 21. Dezember 1999 ist der 1,90-Meter-Hüne erstmals im Weltcup gestartet (Platz 17 in Kranjska Gora), 33 Tage und einen Ausfall später siegte er erstmals – in Kitzbühel. Längst ist aus dem Sportler ein Unternehmer geworden: In St. Anton betreibt der Tiroler seit 2009 die Après-Ski-Bar Krazy Kanguruh, und in den letzten drei Jahren war er auch sein eigener Helmsponsor. Das ist vorläufig Geschichte: Nun fährt Matt mit dem Logo eines Fruchtsaftherstellers, "das hat sich ergeben, im Lokal hatte ich deren Produkte ja auch schon von Anfang an."