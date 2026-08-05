Von Liensberger bis Haaser: So geht es den verletzten ÖSV-Stars

In den nächsten Wochen bricht ein riesiger Tross des ÖSV in die obligaten Sommer-Trainingslager nach Südamerika (Argentinien, Chile) auf.

Wie geht’s den Rekonvaleszenten im österreichischen Ski-Team?

Ricarda Haaser

Die Tirolerin zog sich Ende Februar in Soldeu eine Schienbeinkopf-Fraktur zu. „Mein Bein hat jetzt eine Platte und einige Schrauben mehr“, sagt Haaser, die seit einigen Tagen wieder auf der Piste unterwegs und in Südamerika dabei ist.