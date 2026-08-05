Von Liensberger bis Haaser: So geht es den verletzten ÖSV-Stars
In den nächsten Wochen bricht ein riesiger Tross des ÖSV in die obligaten Sommer-Trainingslager nach Südamerika (Argentinien, Chile) auf.
Wie geht’s den Rekonvaleszenten im österreichischen Ski-Team?
- Ricarda Haaser
Die Tirolerin zog sich Ende Februar in Soldeu eine Schienbeinkopf-Fraktur zu. „Mein Bein hat jetzt eine Platte und einige Schrauben mehr“, sagt Haaser, die seit einigen Tagen wieder auf der Piste unterwegs und in Südamerika dabei ist.
- Katharina Liensberger
Die Vorarlbergerin erlitt um die Jahreswende ebenfalls einen Schienbeinkopfbruch, bei ihr dauert die Genesung freilich noch. Katharina Liensberger bleibt in Österreich und wird erst im Herbst ihr Comeback geben. In der nächsten Saison sind außerdem nur Starts im Slalom geplant.
- Magdalena Egger
Für die Vorarlbergerin kommt nach dem Kreuzbandriss (10. 1.) das Camp in Südamerika noch zu früh. Auch sie soll sich in Ruhe vorbereiten und erst im Herbst wieder Schneekontakt haben.
- Vincent Wieser
Die Hüft-OP im Frühjahr erlaubt keine Reise nach Südamerika. Der steirische Speed-Spezialist wird im Oktober auf die Piste zurückkehren.
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