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Wintersport

Von Liensberger bis Haaser: So geht es den verletzten ÖSV-Stars

Für das ÖSV-Ski-Team geht es in zwei Wochen ins Trainingscamp nach Südamerika. Nicht alle Stars können die Reise mitmachen.
Christoph Geiler
05.08.2026, 06:00

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Katharina Liensberger

In den nächsten Wochen bricht ein riesiger Tross des ÖSV in die obligaten Sommer-Trainingslager nach Südamerika (Argentinien, Chile) auf. 

Wie geht’s den Rekonvaleszenten im österreichischen Ski-Team?

  • Ricarda Haaser 

Die Tirolerin zog sich Ende Februar in Soldeu eine Schienbeinkopf-Fraktur zu. „Mein Bein hat jetzt eine Platte und einige Schrauben mehr“, sagt Haaser, die seit einigen Tagen wieder auf der Piste unterwegs und in Südamerika dabei ist.

ÖSV-Hoffnung Eichberger: „Das Skifahren habe ich nicht verlernt“
  • Katharina Liensberger 

Die Vorarlbergerin erlitt um die Jahreswende ebenfalls einen Schienbeinkopfbruch, bei ihr dauert die Genesung freilich noch. Katharina Liensberger bleibt in Österreich und wird erst im Herbst ihr Comeback geben. In der nächsten Saison sind außerdem nur Starts im Slalom geplant.

Sensationsfahrt auf Rang 2: Wer ist ÖSV-Senkrechtstarterin Magdalena Egger?
  • Magdalena Egger 

Für die Vorarlbergerin kommt nach dem Kreuzbandriss (10. 1.) das Camp in Südamerika noch zu früh. Auch sie soll sich in Ruhe vorbereiten und erst im Herbst wieder Schneekontakt haben.

  • Vincent Wieser 

Die Hüft-OP im Frühjahr erlaubt keine Reise nach Südamerika. Der steirische Speed-Spezialist wird im Oktober auf die Piste zurückkehren. 

Ski Alpin Österreichischer Skiverband (ÖSV)
kurier.at, cg  | 

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