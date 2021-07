ÖSV-Damen glänzen beim Start in den WM-Winter

Vier Rennen, drei Siege, sieben Podestplätze. Österreichs Alpinskidamen sind die frühe Sensation des WM-Winters 2014/15. Dementsprechend zufrieden traten Nicole Hosp und Co. Montagfrüh (Ortszeit) den Flug nach Kanada an, wo diese Woche in Lake Louise die ersten Speed-Rennen auf dem Programm stehen. "Es sieht aus, als ob die Richtung unserer Arbeit stimmt", freute sich Damenchef Jürgen Kriechbaum.

Schon am Dienstag ist in Lake Louise das erste Training geplant. Die Hoffnungen im Lager der "schnellen" ÖSV-Damen sind nicht ganz so hoch angesiedelt wie im Technikbereich. Denn Anna Fenninger, Kathrin Zettel, Eva-Maria Brem, Hosp, Michaela Kirchgasser usw. haben in den ersten vier Technikbewerben einiges vorgelegt.

"Immerhin, wir haben den Luxus, dass wir in der Abfahrt wieder Qualifikation fahren müssen", wies der neue Abfahrtschef Roland Assinger aber darauf hin, dass die aktuell von Fenninger und Elisabeth Görgl angeführte Speed-Abteilung ebenfalls im Aufwind ist.