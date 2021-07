ÖSV-Abfahrtsherren sagen Training in USA ab

Die Abfahrtsteams aller Weltcup-Nationen sind derzeit im gleichen Dilemma. Weil ein Großteil des Sommertrainings in Südamerika wetterbedingt ausgefallen ist und es auch in Nordamerika kaum Schnee hat, haben die Spezialisten nur wenige Trainingskilometer in den Beinen. Im traditionellen Trainingsgebiet Copper Mountain etwa konnte zwar die Publikumsstrecke so weit beschneit werden, dass Österreichs Snowboarder dort derzeit trainieren können, für die Alpinen reicht das aber nicht wirklich. "Mit 50 Leuten auf einer kurzen Abfahrt trainieren, das macht wenig Sinn", so Puelacher.

Etwas Sorgen macht man sich deshalb auch schon wegen der Weltcuprennen in den USA, wo in etwas mehr als drei Wochen in Aspen (29./30.11.) Damen-Technikrennen sowie in Beaver Creek (5.-7.12.) die WM-Generalprobe der Herren auf dem Programm stehen. Auch auf deren Rennpisten herrscht derzeit Schnee-Flaute.

Die ÖSV-Kombi-Gruppe mit Benjamin Raich und Co. sowie Marcel Hirscher planen derzeit dennoch, am 25. November nach Übersee zu gehen. Trainiert werden soll u.a. im WM-Ort Vail. Vorher bereiten sich die Slalom-Spezialisten im schwedischen Kabdalis auf den ersten Saisonslalom am 16. November in Levi ( Finnland) vor, aus Lappland werden gute Bedingungen gemeldet.