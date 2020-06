Österreichs Abfahrer haben ihre Hetz

Vorbereitung. Noch geht es locker zu bei Österreichs Skifahrern. Beim Trainingslager der Abfahrer beim Stangl-Wirt in Going darf daher der Spaß nicht zu kurz kommen. Klaus Kröll, Romed Baumann und Kollegen absolvierten am Mittwoch ein Wasserball-Match, um nach hartem Kraft- und Konditionstraining etwas abzuschalten.

Kröll hat sich von seiner Oberarm- und Schulterverletzung gut erholt und gab sich zuversichtlich: „Ich stehe um einiges besser da als nach der Fußverletzung im Vorjahr, daher bin ich sehr zufrieden“, sagte der Steirer, der nach seinem Sturz in Lenzerheide Mitte März operiert worden war. „Die Armmuskeln sind noch etwas hinten nach, weil auch der Nerv betroffen war, aber der Arm wird mich beim Skifahren nicht so behindern.“

Nach weiterem Konditionstraining ist Schneetraining in Zermatt angesagt, anschließend geht es im August für das Speedteam, dem sich auch Marcel Hirscher anschließen wird, nach Chile.