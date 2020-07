Neureuthers Lobeshymne auf Hirscher

Das ging runter wie Öl. Felix Neureuther, Deutschlands Vorzeige-Skistar, war am Sonntag Abend beim TV-Sender Sky zu Gast und sprach über seinen Freund Marcel Hirscher. „Er ist ein Segen für den Skisport – definitiv! Ich denke da gar nicht so sehr an mich selbst, sondern ich denke im Großen und Ganzen an den Skisport."

Doch Neureuther legte sogar noch nach: "Der Marcel ist für den Skisport ein unglaublicher Segen, weil er ein einzigartiger Skifahrer und eine einzigartige Persönlichkeit ist! Und genau solche Menschen braucht man, damit der Skisport überhaupt noch lebt.“ Spätestens nach diesen Aussagen weiß man, dass Neureuther selbst eine große Persönlichkeit und ein großer Sportler ist.