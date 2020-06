Auf der Suche nach neuen Hirschers

"Ferdl ist wohlauf", vermeldete Marcel Hirscher am Samstag via Facebook. Der 25-Jährige meinte damit freilich nicht seinen Vater und Vertrauten Ferdinand, sondern jenes Rentier, das ihm der Vorjahressieg beim Slalom im Levi eingebracht hat. Für die Jagd nach dem zweiten finnischen Rentier am Sonntag (10 und 13 Uhr, live ORFeins) ist der Salzburger gut in Form. Seit dem Riesentorlauf-Sieg beim Auftakt in Sölden fühlt er sich zudem lockerer: "Ich bin nicht mehr so verkrampft und verbissen, wie ich das schon erlebt habe", sagt Hirscher.

Bei der Vorbereitung auf den ersten Slalom der Saison kam es zum ersten teaminternen Vergleich zwischen Gesamtweltcupsieger Hirscher und Olympiasieger Mario Matt. Beide erwiesen sich danach als Gentlemen und bescheinigten einander, äußerst schnell zu sein. Wie auch Reinfried Herbst, der sich zur Fortsetzung der Karriere entschlossen hat und es nun kaum erwarten kann: "Ich freue mich, wenn es jetzt ans Eingemachte geht."