Nach Olympia ist vor dem Speed-Wochenende

Im norwegischen Kvitfjell (Herren) und in Crans-Montana in der Schweiz ( Damen) geht es im alpinen Skiweltcup wieder weiter. Marcel Hirscher kann seine lediglich 58 Punkte Vorsprung auf den Norweger Aksel Lund Svindal diese Woche nicht aktiv verteidigen, weil in Kvitfjell zwei Abfahrten (Freitag und Samstag, jeweils 11.45 Uhr) und am Sonntag ein Super-G (11.30) auf dem Programm stehen.

Wegen des Teambewerbs am Dienstag in Innsbruck sollen die Abfahrten nach nur einem Training am Donnerstag über die Bühne gehen. Eine "Risiko-Partie", sagt nicht nur Svindal. Die letzten Weltcup-Wochenenden sind in Kranjska Gora und das Finale in Lenzerheide. ÖSV-Herrenchef Mathias Berthold wird in Norwegen wegen des Todes seiner Mutter fehlen.

Bei den Damen geht nach dem vorzeitigen Saison-Aus für die Liechtensteinerin Tina Weirather die Deutsche Maria Höfl-Riesch mit 208 Punkten Vorsprung auf die drittplatzierte und nun erste Verfolgerin Anna Fenninger in die letzten neun Rennen. In Crans-Montana stehen eine Abfahrt am Samstag (10.15 Uhr) und eine Super-Kombi am Sonntag (10 bzw. 13 Uhr) auf dem Programm. In Åre und Lenzerheide wird der Weltcup entschieden.