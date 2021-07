Beaver Creek abgesagt, Val d'Isere Ersatz?

Die Absage in Beaver Creek brachte für die Verbände auch logistische Probleme. Die Teams absolvieren an diversen Orten ihre Vorbereitung. Das ÖSV-Aufgebot war am 10. November mit 14 Athleten sowie Betreuern und Serviceleuten nach Nakiska in die kanadischen Rocky Mountains abgeflogen. Dort soll nun noch bis Montag trainiert werden. Am Freitag stand Super-G auf dem Programm, am Wochenende sollte Abfahrt in den Mittelpunkt rücken.

Für Dienstag war die Rückkehr des ÖSV-Herren-Aufgebots nach Österreich vorgesehen. Pressesprecher Markus Aichner berichtete der APA von der Herausforderung, Flüge für rund 30 Personen umzubuchen und rund sieben Tonnen Material zurück in die Heimat verfrachten zu lassen. Nicht mit dabei in Nordamerika war Hannes Reichelt, der nach einem Mitte September erfolgten Eingriff an der Lendenwirbelsäule länger als geplant pausieren musste, dieser Tage aber schon in Schladming trainierte.