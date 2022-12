Ski alpin: Mayer macht in Bormio Jagd auf Seriensieger Kilde

Diesmal gibt’s in Aleksander Aamodt Kilde einen schier übermächtigen Konkurrenten. Der Norweger hat drei der bisherigen vier Saisonabfahrten gewonnen und stellte seine Hochform auch im Abschlusstraining in Bormio nachdrücklich unter Beweis: Der zweitplatzierte Italiener Mattia Casse lag schon mehr als eine Sekunde zurück. Nach der Abfahrt wird am Donnerstag in Bormio noch ein Super-G gefahren.