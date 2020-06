Hirscher hofft auf Schützenhilfe

ÖSV-Herren-Rennsportleiter Mathias Berthold sieht " Marcel als Favoriten". Sportlich fair müsse man sagen, dass der Sieger ein verdienter Gewinner sein werde. "Wir hoffen, dass Marcel das gewinnt." Svindal und Hirscher seien "absolute Topleute". Er hoffe auf eine Entscheidung auf "möglichst hohem Niveau", so Berthold.

Der Kugelkampf fängt in Abwesenheit Hirschers am Mittwoch an. Denn Berthold erwartet sich, dass seine Abfahrer auch in Lenzerheide wie schon über die gesamte Saison Topleistungen bringen werden. "Ich vertraue voll auf unsere Crew, auf unsere Leute. Die Abfahrer haben eine gute Saison, auch Überraschungen sind möglich. Es hat sich in Lenzerheide schon oft gezeigt, dass die Leute in der Topgruppe eher Schwierigkeiten gehabt haben, vordere Nummern hatten einen Vorteil."