Marion Rolland verpasst die Ski-WM

Nach Dominique Gisin, der Schweizer Olympiasiegerin in der Abfahrt (Bruch des Schienbeinkopfes), hat am Mittwoch auch die französische Titelverteidigerin Mario Rolland für die WM in Vail und Beaver Creek ( USA) absagen müssen. Bei ihrem Sturz im Super-G von Cortina erlitt die 32-Jährige einen Kreuzbandriss im rechten Knie – wie bereits 2013 im Sommertraining in Chile. Seither kämpft der bekennende Rugby-Fan mit Entzündungen im Gelenk, die mit Infusionen behandelt werden, aber mehr oder weniger dauernd für Schmerzen sorgen: „Wenn ich morgens aufstehe, fühle ich mich, als wäre ich 150 Jahre alt“, erklärte Rolland erst kürzlich.

Auch bei den Herren gibt einen Ausfall: Skirennläufer Peter Fill hat sich in Wengen einen Bruch im Schultergelenk zugezogen und fällt deshalb nicht nur für Kitzbühel, sondern auch für die WM in den USA aus. Der 32-jährige Südtiroler war am Sonntag in der Lauberhorn-Abfahrt an der Minschkante zu Sturz gekommen und war auf die linke Schulter geprallt. Zunächst wollte der Super-G-WM-Zweite von 2009 noch ohne Operation auskommen. Am Mittwoch musste sich Fill in München aber doch einem Eingriff am Oberarmkopf unterziehen und fällt mehrere Wochen aus.