Marco Schwarz sichert dem ÖSV erste Kristallkugel

Der beleidigte "Buckel"

"Der schönste siebente Platz meiner Karriere, möchte mich bei so vielen Leuten bedanken, die da hinter mir stehen, Familie, Trainer, Skifirma, auch die Physiotherapeuten, die mich in den letzten Tagen wieder hergerichtet haben", sagte Schwarz, der aufgrund von Rückenschmerzen den Riesenslalom am Samstag ausgelassen hatte, im ORF-Interview. Am Sonntag meldete er sich fit: "Es war eine brutale Gratwanderung, und der Buckel tut auch noch weh, das ist auch nicht optimal. Dass es sich jetzt auch noch für diese Kugel ausgegangen ist, ist einfach wunderschön."

Die Bedingungen am Sonntag mit Schneefall, schlechter Sicht und Salzpiste waren schwierig. "Es war von der Piste her brutal zu fahren. Der Buckel tut weh, das war nicht optimal. Ich habe alles gegeben, mehr war von meiner Seite nicht möglich. Dass sich die Kugel ausgegangen ist, ist wunderschön." Natürlich sei ein Weltmeister-Titel "auch etwas Besonderes", aber die Slalom-Kugel "würdige die Leistung über die ganze Saison, und die war für mich in diesem Winter richtig cool. Es ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen.

Der 25-Jährige wolle nun "ein Paar Tage Pause machen, schauen, dass der Buckel wieder 100% wird und dann entspannt nach Lenzerheide reisen."