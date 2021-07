Jansrud holt nach Super-G- auch Abfahrts-Kristall

Nach der Rückkehr aus den USA aber verblüfften Reichelt, Mayer, Franz und Co. mit Mehrfach-Erfolgen in Saalbach und Garmisch. Und gestern raste Georg Streitberger aufs Podest. Der Salzburger Abfahrtsdritte wird so wie seine ÖSV-Speedkollegen auch nächstes Jahr im Weltcup zu sehen sein. Der Méribel-Zweite Didier Défago beendet hingegen seine Karriere. Am Donnerstag steht der Schweizer Olympiasieger in der Abfahrt von 2010 zum letzten Mal in einem Speedrennen am Start.

Jansrud geht in den Super-G mit breiter Brust. Die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin hat er sich schon vor dem Finale gesichert. Seine ganze Konzentration gilt jetzt dem Duell im Gesamtweltcup mit Marcel Hirscher: "Ich habe schon vor Méribel gesagt: Wenn ich 200 Punkte in zwei Tagen und einen sehr guten Riesentorlauf schaffe, ist noch was möglich. Theoretisch kann man es noch schaffen. Zum Glück wird’s noch spannend. Gut für uns."

Endstand im Abfahrtsweltcup

Stand im Gesamtweltcup