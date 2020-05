Große Bühne für das Dream-Team

Bei eisigen Temperaturen in Teilen Nordamerikas will das US-Ski-Team seinen Fans noch einmal so richtig einheizen. Die Herren fahren Abfahrt, Super-G und Riesentorlauf in Beaver Creek, die Damen bestreiten zwei Abfahrten und einen Super-G im kanadischen Lake Louise. Danach geht es für den Weltcup-Tross auf Europa-Tournee, mit Auftritten auf den großen Bühnen von Kitzbühel, Schladming und Wengen. Doch Weltcup hin, Kristallkugeln her, für einen US-Sportler zählt in erster Linie olympisches Gold. 30 Medaillen holte das US-Team 2010 bei den Spielen in Vancouver, acht davon in alpinen Ski-Bewerben. Eine Bilanz, die auch bei den Olympischen Spielen in Sotschi im Februar möglich scheint.

So unterschiedlich die Stars im US-Ski-Team sind, so sehr ergänzen sie einander. Das Team vereinigt alle Typen, die es auch für eine erfolgreiche Pop-Band bräuchte. So perfekt, als wären die Mitglieder von einer Casting-Jury ausgewählt worden.

Doch Casting-Gruppen ist im Normalfall nur eine kurze Lebensdauer vergönnt. Im Schatten der aktuellen Stars reift bereits die nächste Formation heran. Vor allem im Damen-Speedteam zeigten Stacey Cook, Alice McKennis oder Leanne Smith ihr großes Talent.