Fenninger ist ihre Gesamtweltcup-Führung los

Die Erwartungen waren nicht hoch, doch Anna Fenninger wollte sich nicht vorwerfen müssen, dass sie es nicht wenigstens versucht hätte, im Slalom ein paar Weltcuppunkte zu holen. Aber Startnummer 25 (die letzte des ersten Durchgangs) und die bei plus sieben Grad und Nieselregen schwer mitgenommene Piste von Méribel machten das Ansinnen der 25-jährigen Führenden im Gesamtweltcup zu einem Ding der Unmöglichkeit – mit dem Handicap von 2,06 Sekunden Rückstand auf ihre Rivalin Tina Maze war Fenninger schon bei Halbzeit chancenlos.

"Die Leistungsdichte im Slalom ist sehr hoch, da ist es schon schwierig für mich, mitzuhalten", wusste die Salzburgerin, die beim Einfahren am Samstagmorgen "extrem unsicher" war. "Ich hab’ vorher gewusst, dass ich so weit hinten starten würde und dass die Verhältnisse so schwierig sein würden. Dafür bin ich nicht unzufrieden – mein Ziel war es, nicht Letzte zu werden." Das hat sie erreicht, Anna Fenninger wurde Vorletzte vor der Schweizerin Michelle Gisin.

Ein paar Kolleginnen hätten ausfallen müssen, damit die Salzburgerin noch zu Punkten kommt, allein, sie taten ihr diesen Gefallen nicht. So wurde es am Ende der 23. Platz, während Tina Maze mit zwei soliden Fahrten Vierte wurde und damit wieder im Gesamtweltcup führt. 18 Punkte beträgt der Vorsprung der Riesenslalom-Olympiasiegerin aus Slovenj Gradec auf die Riesenslalom-Weltmeisterin aus Adnet vor dem Riesenslalom am Sonntag (Start: 10/12.30 Uhr, live ORFeins). Das bedeutet:

Gewinnt Anna Fenninger und wird Tina Maze Zweite, hat die Salzburgerin den Gesamtweltcup sicher;

ebenso, wenn sie Zweite wird und Maze Dritte.

Wird Fenninger aber Dritte und Maze Vierte, geht die große Kugel schon nach Slowenien. Denn für den dritten Rang gibt es 60 Punkte, für den Vierten aber nur 50.

Die Saisonbilanz spricht für Anna Fenninger, die die letzten beiden Riesenslaloms gewonnen und zudem zwei zweite Plätze vorzuweisen hat. Tina Maze hingegen hat nur einen Saisonsieg und keine weiteren Podestplätze eingefahren.