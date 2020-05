Fenninger auch im Super-G die größte Hoffnung

Zwei Siege in vier Saisonen – die Super-G-Bilanz von Österreichs Damen liest sich ähnlich düster wie jene in der Abfahrt (zwei Siege seit 2007). Der große Unterschied: Der letzte Erfolg im Super-G ist nicht sechs Jahre her, sondern acht Monate: Im März beendete Anna Fenninger die Durststrecke in Garmisch-Partenkirchen.

Die nächste Chance zur Bilanz-Aufbesserung bietet sich am Samstag in Beaver Creek (18.45 Uhr, live ORF eins, SRF2), wo Österreichs Sportlerin des Jahres wieder zum Kreis der Favoritinnen zählt. Die Statistik könnte vor dem ersten Super-G der Saison positiv stimmen, stellen Österreichs Damen doch in der zweitschnellsten Disziplin mit Andrea Fischbacher die Olympiasiegerin, mit Elisabeth Görgl die Weltmeisterin von 2011 sowie derzeit gleich acht Vertreterinnen in den Top 30 der Weltrangliste.

Unter dem neuen Damen-Cheftrainer Jürgen Kriechbaum hat sich im Sommer einiges geändert. Hat der 46-Jährige doch der Baustelle Speedbereich den Kampf angesagt. Mit dem Schneetraining wurde heuer später begonnen, zudem sollte sich durch junge Läuferinnen wie Hütter, Puchner oder Tippler der Druck auf die Arrivierten erhöhen.