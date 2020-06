Ein Abend mit Fans und Musik von Marc Pircher

Marlies Schild hat schon gefeiert, Kathrin Zettel auch – am Samstag war mit Nicole Hosp die dritte österreichische Alpin-Medaillengewinnerin an der Reihe. Die Tirolerin, von den Olympia-Pisten in Rosa Chutor mit Silber in der Superkombi und Bronze im Super-G zurückgekehrt, hatte dazu mit Freund Roland Schönegger an einem Riesenzelt am Ortsrand von Bichlbach Hand angelegt.

Sitzplätze waren Mangelware, galt es doch, eine Athletin zu feiern, die in Russland ihre bereits zehnte Medaille bei einem Großereignis ergattert hatte. Nun hat die Gesamtweltcupsiegerin der Saison 2006/’07 in jeder Disziplin einen WM- oder Olympia-Podestplatz; das nächste große Ziel der 30-Jährigen ist ein Weltcupsieg in der Abfahrt – es ist die letzte Lücke in ihrer Zwischenbilanz.

Peter Mennel, der Generalsekretär des Österreichischen Olympischen Komitees, wünschte sich auf der Bühne ein wenig gar forsch, dass Nicole Hosp auch noch bei den Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang an den Start gehen möge, "da werd’ ich sicher nicht mehr fahren", antwortete die Tirolerin lachend. Im kommenden Jahr, bei der WM in Vail/ Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado, wird man sie aber definitiv noch sehen, und auch die Aussicht auf 2017 entlockte ihr ein Lächeln: " St. Moritz ist ja nicht so schlecht", sagte Hosp mit einem Augenzwinkern zum KURIER – bei ihrem WM-Debüt vor elf Jahren gewann sie im Oberengadin Kombi-Silber und Slalom-Bronze.

Als alle Hände geschüttelt und alle Autogramme gegeben waren, betrat Marc Pircher die Bühne und spielte mit Band bis weit nach Mitternacht; der Zillertaler löste damit ein Versprechen aus dem Dezember ein – er hatte für Nicole Hosp sogar ein Konzert in Belgien abgesagt.

Am kommenden Samstag beschließt die jüngste heimische Olympiasiegerin die Serie an Ski-Festen: Anna Fenninger, die neben dem Super-G ja auch noch den nicht ganz unwichtigen Gesamtweltcup gewonnen hat, lädt in den Adneter Ortsteil Seefeldmühle, wo es in der Halle von Wallinger-Transporte ab 17 Uhr rundgeht. Um 18 Uhr beginnt die Autogrammstunde und um 19 Uhr das Programm mit diversen Show- und Tanzeinlagen, Livemusik und zu späterer Stunde einer DJ-Line.