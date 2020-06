Duell Ligety - Hirscher geht in die dritte Runde

Schweden statt Frankreich. Nach der Nordamerika-Tournee zieht der Ski-Weltcup in den Norden. Dorthin, wo in Europa genügend Schnee zu finden ist: nach Åre. Im WM-Ort von 2007 finden am Freitag zwei Riesentorläufe statt. Den Anfang machen die Damen (10 bzw. 13 Uhr, live ORFeins), bei Flutlicht geht dann das Duell Ligety gegen Hirscher in die dritte Runde (16 bzw. 19 Uhr). Am Wochenende folgen die Slalom-Bewerbe (Samstag Damen, Sonntag Herren).

Eva-Maria Brem, jene 26-jährige Tirolerin, die nach ihrem Premierensieg in Aspen die Riesentorlaufwertung anführt, hat durchaus gute Erinnerungen an die schwedische Weltcupstrecke. Im März belegte sie Rang drei und vier. Noch lieber wird wohl Anna Fenninger die Reise in den Norden antreten: Die Titelverteidigerin im Gesamtweltcup war bei beiden Riesentorläufen im Frühjahr die Schnellste. Und auch die Niederösterreicherin Kathrin Zettel wäre nach den bisherigen Ergebnissen (4., 3.,2.,3.) reif für den ersten Saisonsieg.