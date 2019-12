Die Jagd nach der Kristallkugel und eine Mutprobe im Slalom

Als das letzte Mal ein Österreicher die kleine Kristallkugel für die Super-G-Wertung in Händen halten durfte, waren die meisten der heutigen Abfahrtsstars noch in Nachwuchsklassen unterwegs. Mehr als ein Jahrzehnt ist inzwischen vergangen, seit Hannes Reichelt der Supermann im Super-G war, seit der Saison 2007/’08 fährt der ÖSV in dieser Disziplin dem Gesamtsieg hinterher.

In keinem anderen Bewerb dauert die Durststrecke so lange an, in der Abfahrt konnte immerhin in der Saison 2011/’12 der letzte Kugelgewinner bejubelt werden ( Klaus Kröll). Dabei galt der Super-G einmal als österreichische Domäne: Von der Saison 1997/’98 bis 2004 wurde die Trophäe sieben Mal in Folge gewonnen.