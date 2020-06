Choroschilow und der rosa Elefant

unter Alexander Wiktorowitsch Choroschilow auf. Es gibt verschiedenste Schreibweisen deines Namens, welche hast du am liebsten? Du trittst auf Facebook unterAlexander Wiktorowitsch Choroschilow auf. Es gibt verschiedenste Schreibweisen deines Namens, welche hast du am liebsten?

Deine Frau und deine Tochter leben in Moskau . Du lebst in der Ramsau und trainierst häufig auf der Reiteralm. Wir oft seht ihr euch?

Der Sieg in Schladming war der erste Weltcup-Sieg eines Russen seit 1981.Was bedeutet dir das als Russe?

Du wirkst immer so ruhig und gelassen. Woran denkst du, wenn du am Start stehst?

Stress

Elefanten

Manche sagen dir nach, dass du selten Emotionen zeigst und ein Pokerface aufsetzt. Ist das wirklich so?

Wie erklärst du dir deine enorme Leistungsexplosion, hast du ein Geheimrezept?

Als Russe bist du im Slalom eine One-Man-Show. Mit wem trainierst du?

Schweiz

Japan

Norwegen

Slowenien

Gibt es einen Trainer oder eine Art Mentor, der deine Art und Weise des Skifahrens in den letzten 12 Monaten besonders beeinflusst hat?

Jani Hladnik

Wie waren die Reaktionen aus der Heimat auf deinen ersten Weltcup-Sieg? Hat sich sogar Wladimir Putin bei dir gemeldet?

Wladimir Putin

Du hast Felix Neureuther und Marcel Hirscher in Schladming geschockt. Ist das ein Vorteil für die WM?

Was hast du dir für die WM in Vail vorgenommen?

Am liebsten Aleksandr Khoroshilov. So steht es in meinem Reisepass.Wir sehen uns ungefähr sieben bis zwölf Tage im Monat. Natürlich würde ich meine Familie gerne öfter sehen, aber so ist es eben.Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Es bedeutet sehr viel für mein Team, alle russischen Skifahrer und mich. Ich kann es noch immer gar nicht glauben.Ich habe einen ganz eigenen Weg mitumzugehen – vor dem Start denke ich an einen pinkenVielleicht. Aber wenn ich einen richtig guten Witz höre, dann kann ich nicht mehr aufhören zu lachen.Nein, kein Geheimrezept. Ich arbeite nur sehr hart und gebe niemals auf. Das ganze Team macht einen guten Job und das Setup von meinem Material ist fantastisch.Die meiste Zeit trainiere ich mit meinen Teamkollegen. Dieses Jahr habe ich viel mit den technischen Weltcup-Teams aus derundtrainiert.Nicht im speziellen. Aber mein Team und meine Familie haben sehr großen Einfluss darauf, wie ich Ski fahre. Mein Trainer ist mehr als mein Trainer, er ist auch ein Freund von mir.und ich, wir verstehen uns auch mit wenigen Worten. Ich habe keine spezielle Art um zu trainieren. Die Einheiten mit meinem Konditrainer Samo Furlan waren wirklich toll im letzten Jahr und haben mich gut voran gebracht.Jeder hat sich mit mir gefreut.hat noch nicht angerufen, aber ich denke er wird noch anrufen.Das kann ich jetzt noch nicht sagen – das werden wir dann bei der WM sehen.Ich möchte mein Bestes geben und mein Potential voll ausschöpfen.