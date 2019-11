Ski alpin: Christina Ager droht das Saisonende

Schlechte Nachrichten aus Colorado: Christina Ager hat sich am Samstag beim Abfahrtstraining in Copper Mountain bei der Landung nach einem Sprung am rechten Knie verletzt. Nach ersten Untersuchungen durch ÖSV-Arzt Michael Saxinger besteht der Verdacht auf einen Riss des vorderen Kreuzbandes. Die Speed-Spezialistin reist am Sonntag zurück nach Österreich und wird sich am Montag einer MRI-Untersuchung in Innsbruck unterziehen.

Besonders bitter: Erst im März hatte sich die 24-Jährige bei den Österreichischen Meisterschaften das Kreuzband im linken Knie gerissen.