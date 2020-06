Jansrud vor Reichelt im ersten Kitz-Training

Die Streif ist wie ein guter Actionfilm – bis zum Schluss spannend." Arnold Schwarzenegger

Nirgendwo sonst erfordert die eisige, steile Startpassage so viel Mut wie in Kitzbühel. Nirgendwo sonst bekommen die Zuschauer im Zielraum vom letzten Streckenabschnitt so viel mit wie am Fuße des Hahnenkamms. Das erste Training für das samstägige Abfahrtsrennen aber wirkte auf den Besucher keineswegs so aufregend wie der Film "On Hell of a Ride", der innerhalb weniger Woche bereits 160.000 Zuschauer in österreichische Kinos gelockt hat und über den Streif-Rekordhalter Fritz Strobl sagt: "Ich rate den Startern, sich den Film erst nach dem Rennen anzuschauen."

Tatsächlich täuschte die friedlich-beschauliche Idylle im Zielgelände: Weil die VideoWall noch dunkel war. Weil der Zielsprung doch nicht (oder noch nicht?) zu so akrobatischen Einlagen zwang wie befürchtet. Vor allem aber, weil sich die Harakiri-Szenen weiter oben abspielten.

Der Südtiroler Christof Innerhofer zappelte an der Steilhang-Ausfahrt im Netz, Olympiasieger Matthias Mayer musste auf Höhe der Seidlalm mit den Fäusten gegen die Plastik-Plane boxen, um seine Raserei fortsetzen zu können. Der Kanadier Manuel Osborne-Paradis blieb anders als auf dem Lauberhorn, wo er ebenfalls gestürzt war, am Dienstag nicht mehr ganz unverletzt.