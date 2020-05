Aufwärtstrend bei ÖSV-Abfahrern

Was die landschaftlichen Schönheiten betrifft, ist sich die Ski-Familie einig. Nirgendwo sonst ist die Kulisse im Weltcup so faszinierend wie auf dem Lauberhorn. Deshalb kam Hans Grugger drei Jahre nach seinem schweren Kitzbühel-Sturz mit Lebensgefährtin Ingrid Rumpfhuber als Urlauber nach Wengen. Auch Jahrhundertsportlerin Annemarie Moser will endlich einmal den Abfahrts-Marathon vor Ort miterleben.

Zum persönlichen Skivergnügen ist das Berner Oberland derzeit weniger geeignet. Immerhin konnte trotz Schneearmut auch das zweite Training für die samstägige Spezialabfahrt absolviert werden. Die Erkenntnis: Das seit mehr als einem Jahr sieglose Abfahrtsteam befindet sich im Aufwind. Mit Spitzenplätzen von Hannes Reichelt und den beiden Kärntnern Matthias Mayer und Max Franz darf gerechnet werden.