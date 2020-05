Auch Neureuther muss in Sölden pausieren

Fix ist natürlich, dass er in Sölden beim Auftakt fehlen wird (Damen-Riesentorlauf am Samstag, jener der Herren am Sonntag). Ebenso wie Felix Neureuther. Der Deutsche verzichtet wegen seiner Rückenprobleme auf das Auftaktrennen in den WM-Winter. "Es gibt eine gute und schlechte Nachricht. Die schlechte ist: Ich muss den Riesenslalom in Sölden leider absagen", schrieb der 30-Jährige am Dienstag auf seiner Facebook-Seite. "Die gute ist: Meinem Rücken geht es besser. Im Slalom funktioniert es schon ganz gut. Getting ready for Levi!"

Sein nächstes Ziel, der Slalom im finnischen Levi, steht am 16. November im Rennkalender. Für die Deutschen natürlich weniger gut, mit Maria Höfl-Riesch beendete ja die beste Deutsche ihre Karriere. In den vergangenen Tagen hatte sich der neunmalige Weltcup-Sieger einen Start auf dem Rettenbachferner noch offengehalten. "Es kann noch funktionieren. Solange ich das im Kopf habe, mache ich weiter", meinte Neureuther, der in Innsbruck behandelt wird, wo auch Svindal operiert worden ist.