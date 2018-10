Anna Veith hat ihren Frieden mit Sölden geschlossen

Nach vier Jahren und ihrem Sieg 2014 wird Anna Veith erstmal wieder einen Riesentorlauf in Sölden bestreiten und damit beim Saisonauftakt des alpinen Ski-Weltcups dabeisein. Mit dem Berg hat sie längst ihren Frieden geschlossen, einige Male nach der wenige Tage vor dem Saisonauftakt 2015/16 dort auf den Trainingshang zugezogenen schweren Knieverletzung war sie bereits wieder am Rettenbachferner.

Das Gute sei, dass sie sich damals nicht am Rennhang verletzt habe, erklärte Veith. Deshalb hoffe sie, dass am Samstag keine Schwierigkeit auftauchen werde. "Denn das Sölden-Rennen an sich ist ja schon schwierig genug." Sie habe es aber "echt gut überwunden und nicht wirklich präsent im Kopf". Freilich komme die Erinnerung manchmal zurück. "Es gibt positive und negative Seiten. Auf der einen Seite sehe ich, wie gut es mir wieder geht, und dass ich wieder geschafft habe, das zu machen, was ich gern tue. Auf der einen Seite war es eine harte Zeit."