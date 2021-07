Fenningers Schrecksekunde, Hirscher fährt Super-G

Auch bei den Herren kommt’s zum Duell um die kleine Kristallkugel in der Abfahrt. Und zugleich zur Neuauflage eines finalen Zweikampfes, den es schon 2005 im Europacup gab. Damals belegten Kjetil Jansrud und Hannes Reichelt mit der exakt gleichen Punktezahl in der Gesamtwertung den ersten Platz. Reichelt: " Von mir aus können wir wieder ex aequo die Kugel holen." Jansrud taugt die Piste in Méribel.

Beim Europacup 2005 hatte Reichelt in Abfahrt, Super-G und Riesentorlauf gepunktet, während Jansrud Disziplinensieger in Riesentorlauf und Slalom wurde. In Bewerben, die der Norweger längst zugunsten des Speed-Trainings vernachlässigt. Trotzdem wird Jansrud im Riesentorlauf von Marcel Hirscher immer noch viel zugetraut, weshalb sich der Salzburger noch nicht als Weltcupgesamtsieger sieht.