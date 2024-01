Ski-Star Odermatt dominiert Adelboden-RTL, ÖSV-Ass auf Podestkurs

Ski-Star Marco Odermatt hat im ersten Riesentorlauf-Durchgang den Grundstein zu seinem dritten Sieg in Adelboden gelegt. Der Schweizer zeigte am Samstag vor Heimpublikum einen außergewöhnlichen Lauf und setzte sich auf verkürzter Strecke mit 1,04 Sekunden Vorsprung vor Stefan Brennsteiner an die Spitze.

Auf dem vierten Platz rangiert mit Manuel Feller (+1,24) ein weiterer Österreicher. Die beiden ÖSV-Athleten konnten wegen körperlicher Probleme kaum Riesentorlauf trainieren.

