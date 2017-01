Das erste Training für die Damen-Weltcup-Abfahrt in Zauchensee ist abgesagt worden. Intensiver Schneefall über Nacht machte die wegen des Wetters ohnehin schon von 10.45 auf 12.30 Uhr verschobene erste Übungseinheit am Donnerstag unmöglich. Auch am Freitag soll es schneien. Die Abfahrt ist für Samstag geplant, am Sonntag folgt eine Kombination.

Damit mussten auch Lindsey Vonn und Julia Mancuso auf ihre Rennpisten-Rückkehr weiter warten. Zauchensee hätte am Donnerstag das Comeback von Vonn nach langer Verletzungspause, aber auch deren US-Teamkollegin erlebt. Laut aktuellen Wetter-Nachrichten soll es zudem in Altenmarkt/Zauchensee weiter schneien.