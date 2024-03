Mikaela Shiffrin meldet sich zurück und kann Geschichte schreiben

Es gibt für Mikaela Shiffrin kaum einen besseren Ort als Åre, um ihr Comeback zu geben. Im Norden Schwedens gewann die US-Skirennläuferin ihr erstes Weltcup-Rennen. Fast zwölf Jahre ist das her. Und auch ihren 87. Sieg, mit dem sie in der ewigen Bestenliste den großen Ingemar Stenmark überflügelte, feierte Shiffrin im Vorjahr an Ort und Stelle.

An diesem Wochenende könnte die 28-Jährige in Åre erneut Geschichte schreiben. Im Slalom am Sonntag kann die Ausnahmeathletin, die wegen einer Innenbandverletzung im Knie seit 26. Jänner pausieren musste, ihre 16. Kristallkugel einfahren. Es wäre ihr achter Gewinn einer spezifischen Disziplinenwertung, Selbiges war zuvor nur Stenmark sowie US-Landsfrau Lindsey Vonn gelungen. 188 Punkte Vorsprung auf die Deutsche Lena Dürr nimmt Shiffrin mit in die ausstehenden beiden Saison-Slaloms.