Wintersport

Schneller als die Männer: Skeleton-Star Flock ließ in Cortina aufhorchen

Janine Flock ist die Titelverteidigerin im Skeleton-Weltcup
Janine Flock erreichte auf der neuen Olympiabahn eine höhere Geschwindigkeit als die Männer.
Von Christoph Geiler
20.11.25, 15:46
Kommentare

Wenn nicht alles täuscht, dann wird Janine Flock auch in diesem Winter wieder mit der Konkurrenz Schlitten fahren. 

In der vergangenen Saison hatte die Grande Dame des Skeletonsports die Szene dominiert und zum dritten Mal den Gesamtweltcup für sich entschieden. Und diese Hochform scheint die 36-Jährige konserviert zu haben.

Bei den ersten Testfahrten im neuen Olympia-Eiskanal von Cortina, wo an diesem Freitag der Weltcup startet, präsentierte sich Janine Flock bärenstark und verblüffte dabei viele Experten.

Kräne, Staus und ein verstaubtes Image: So zeigt sich der Olympia-Ort Cortina

Denn die Rumerin wurde im Eiskanal mit einer höheren Geschwindigkeit geblitzt als die Männer. 122,53 km/h erreichte Flock, nur der Brite Matt Weston, der das gleiche Schlittenmodell verwendet wie die Österreicherin war noch einen Hauch schneller (123,2 km/h).

Janine Flock inspizierte den neuen Eiskanal in Cortina

Janine Flock inspizierte den neuen Eiskanal in Cortina

Diese Geschwindigkeitsmessung stimmt vor allem in Hinblick auf die Winterspiele zuversichtlich, denn es zeigt, dass das Material auf dieser Bahn in Cortina rennt. „Obwohl sie einige Fehler eingestreut hat, war sie sauschnell. Da können wir uns einiges erwarten“, sagt der österreichische Cheftrainer Michael Grünberger.

Skeleton-Star Janine Flock hofft auf das Ende der Medaillenflaute

Es hat Klick gemacht

Janine Flock selbst hat sich nach zwei Wochen Training mit dem Eiskanal in Cortina angefreundet. „Es hat bei mir ein bisschen gedauert, bis es wirklich Klick gemacht hat. Aber wenn man alle Teile von oben nach unten zusammenfügt, ist sie echt lässig zu fahren. Es ist eine echt schnelle Bahn.“

Hier finden Sie mehr Geschichten aus der Welt des Wintersports
kurier.at, cg  | 

Kommentare