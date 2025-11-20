Schneller als die Männer: Skeleton-Star Flock ließ in Cortina aufhorchen

Wenn nicht alles täuscht, dann wird Janine Flock auch in diesem Winter wieder mit der Konkurrenz Schlitten fahren. In der vergangenen Saison hatte die Grande Dame des Skeletonsports die Szene dominiert und zum dritten Mal den Gesamtweltcup für sich entschieden. Und diese Hochform scheint die 36-Jährige konserviert zu haben.

Bei den ersten Testfahrten im neuen Olympia-Eiskanal von Cortina, wo an diesem Freitag der Weltcup startet, präsentierte sich Janine Flock bärenstark und verblüffte dabei viele Experten.

Denn die Rumerin wurde im Eiskanal mit einer höheren Geschwindigkeit geblitzt als die Männer. 122,53 km/h erreichte Flock, nur der Brite Matt Weston, der das gleiche Schlittenmodell verwendet wie die Österreicherin war noch einen Hauch schneller (123,2 km/h).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Bob und Skeletonverband Janine Flock inspizierte den neuen Eiskanal in Cortina

Diese Geschwindigkeitsmessung stimmt vor allem in Hinblick auf die Winterspiele zuversichtlich, denn es zeigt, dass das Material auf dieser Bahn in Cortina rennt. „Obwohl sie einige Fehler eingestreut hat, war sie sauschnell. Da können wir uns einiges erwarten“, sagt der österreichische Cheftrainer Michael Grünberger.