Silber bei der Biathlon-WM für Lisa Hauser und David Komatz

Ursprünglich hatte der 31-jährige Steirer Komatz schon mit einem Top-sechs-Platz kalkuliert, doch von Runde zu Runde war klarer, was alles möglich sein würde an diesem abermals milden Tag. „Der Abstand nach hinten ist immer größer geworden", erkannte Komatz, während andere Teams am Schießstand strauchelten, konnte das rot-weiß-rote Duo seine Nachlader zügig abhaken und schon wieder in die Loipe gehen. „Das hat es für uns einfacher gemacht, denn wir haben gesehen: Der eine oder andere Nachlader kann passieren, wir sind aber trotzdem noch im Spitzenfeld dabei."

Für Lisa Hauser ist diese Medaille freilich auch ein Motivationsschub für ihr letztes Rennen am kommenden Sonntag - die Tirolerin geht als Titelverteidigerin in den Massenstartbewerb. „Das gibt mir wieder Selbstvertrauen, nachdem es zuletzt nicht so gelaufen ist", gestand die 29-Jährige. Am Freitag gönnen die Veranstalter den Athleten eine Ruhepause, am Samstag laufen dann Frauen und Männer ihre Staffelrennen.