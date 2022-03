Sieg nach Overtime-Krimi: Der KAC nimmt Kurs aufs Viertelfinale

Der KAC hat mit einem nervenaufreibenden Overtime-Auftaktsieg im Pre-Play-off der ICE Hockey League gegen Bozen Kurs auf das Viertelfinale genommen. Der Titelverteidiger bezwang die S√ľdtiroler am Mittwoch vor Heimpublikum 3:2. Im anderen Duell setzte sich Znojmo ebenfalls daheim gegen die Graz99ers mit dem gleichen Ergebnis nach Verl√§ngerung durch.

In Klagenfurt hatte es vor allem die Schlussphase der regul√§ren Spielzeit mit zwei KAC-Toren und einem Gegentreffer innerhalb von 72 Sekunden in sich. Die sp√§te Entscheidung ging auf das Konto von Rok Ticar, der erst in der 15. Minute der Verl√§ngerung zuschlug. Mit einem weiteren Erfolg am Freitag in S√ľdtirol w√ľrde der zuletzt ersatzgeschw√§cht schlecht aufgetretene Rekordmeister √ľber Umwege doch noch ins Viertelfinale kommen.