Sieg für Vanek, Niederlage für Grabner

Die Buffalo Sabres haben am Donnerstag in der NHL auswärts gegen die Florida Panthers nach Penaltyschießen mit 4:3 ihren zweiten Sieg in Serie eingefahren. Dabei verwerteten der Steirer Thomas Vanek und Jason Pominville die entscheidenden Versuche für die Sabres. Buffalo war bis zum letzten Drittel mit 3:2 in Führung gelegen, allerdings glich Brian Campbell 1:26 Minuten vor Schluss noch aus.

Michael Grabner und seine New York Islanders waren im Heimspiel gegen die Toronto Maple Leafs gar zweimal in Führung gewesen, verloren die Partie in der Verlängerung allerdings noch mit 4:5. Grabner war über eine Spielzeit von insgesamt 11:24 Minuten im Einsatz. Die Sabres sind mit 17 Zählern Vorletzter der Eastern Conference, die Islanders liegen mit einem Punkt mehr zwei Plätze weiter vorne auf Rang zwölf.