Grabner im Hoch, Vanek im Tief

Michael Grabner hat in der NHL weiter Grund zur Freude, die New York Islanders befinden sich weiter im Hoch. Mit einem 3:0 im New Yorker Derby bei den Rangers übernahmen die „ Isles“ am Dienstag die Spitzenposition in der Eastern Conference. Die Islanders profitierten dabei vom Ausrutscher der Tampa Bay Lightning in Boston.

Im Madison Square Garden fielen alle Treffer in zweiten Drittel. Islanders-Goalie Jaroslav Halak parierte 27 Schüsse und feierte damit das vierte Shut-out der Saison. Dabei hatten die Rangers zuletzt fünf Siege in Folge geholt. Die Islanders haben nun sechs ihrer jüngsten acht Spiele gewonnen. Grabner gab einen Torschuss ab, Scorerpunkt konnte der Kärntner keinen verbuchen.