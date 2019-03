Shiffrin schnappt Holdener Sieg im Soldeu-Slalom weg

Mikaela Shiffrin hat am Samstag im letzten Weltcup-Slalom der Saison beim Finale in Soldeu ihren insgesamt 16. Saison-Sieg gefeiert. Die US-Amerikanerin wehrte den Angriff von Halbzeit-Leaderin Wendy Holdener aus der Schweiz mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang noch um 0,07 Sekunden ab. Rang drei ging an die Tschechin Petra Vlhova.

Beste Österreicherin wurde Bernadette Schild als Sechste (+2,30 Sek.) unmittelbar vor Katharina Liensberger (2,39). Katharina Truppe landete als Neunte ebenfalls in den Top Ten.

Für Shiffrin war es ihr insgesamt 59. Weltcupsieg der Karriere sowie der 40. im Slalom. Es war ihr achter Torlauf-Saisonsieg - so viele hatte zuvor nur die bisherige alleinige Rekordhaltern Janica Kostelic aus Kroatien 2000/01 erreicht.