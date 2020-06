Schneemangel: Kühtai springt für Semmering ein

Beinahe hätte der Schneemangel den alpinen Ski-Damen in dieser Saison eine ziemlich lange Weihnachtspause beschert. Die Weltcup-Rennen am Semmering mussten am Sonntag nicht unerwartet abgesagt werden. Spontan erklärten sich aber die Veranstalter in Kühtai bereit, einzuspringen und am 28. Dezember den Riesentorlauf, tags darauf den Slalom der Damen auszutragen.

An ein Rennen am Semmering war nicht zu denken, es ist die erste Absage in der Geschichte der Rennen in Niederösterreich. „Wegen der prekären Schneelage mussten die Rennen am Semmering ersatzlos gestrichen werden“, sagte FIS-Damen-Renndirektor Markus Mayr. Trotz moderner Beschneiungstechnik und des unermüdlichen Einsatzes der Veranstalter sei es aufgrund der Wetterbedingungen nicht möglich, eine renntaugliche Piste zu schaffen.