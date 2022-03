Schwerer Sturz: ÖSV-Ass Hütter mit "blauen Flecken und gebrochenem Herz"

Skirennläuferin Cornelia Hütter hat bei ihrem schweren Sturz in der alpinen Weltcup-Abfahrt von Crans Montana in der Schweiz am Sonntag eine leichte Gehirnerschütterung, ein Schleudertrauma sowie eine Läsion des rechten Seitenbandes erlitten. Das ergaben die Untersuchungen in Graz bei Dr. Jürgen Mandl, wie der ÖSV am Dienstag mitteilte. Die Steirerin muss deswegen vorerst eine Pause einlegen und wird den Super-G am Samstag in Lenzerheide auslassen.