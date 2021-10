Schock für Österreichs Eishockey: Ex-Teamchef Viveiros hat Krebs

Mitte Dezember steht dann allerdings die Operation an, Viveiros wird seinem Team also bald wieder fehlen. Gute Nachrichten allerdings seien, dass der Tumor nicht gestreut habe. "Das hat vermutlich mein Leben gerettet. Ein einfacher Bluttest. Ich bin über 50 und in gutem gesundheitlichem Zustand. So etwas weißt du nie. Ich dachte, ich fühle mich gut, also wird schon alles gut sein", so Viveiros weiter.

Die frühe Blutabnahme habe daher womöglich den Unterschied gemacht. "Die Ärzte sind sehr zuversichtlich, dass wir eine gute Chance haben, den Tumor zu heilen und zu besiegen."