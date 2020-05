Schmitt beendet in Willingen seine Karriere

Der deutsche Skisprung-Altmeister Martin Schmitt soll laut Bild-Zeitung (Mittwoch) beim Weltcup in Willingen vom 31. Jänner bis 2. Februar offiziell verabschiedet werden und seine Karriere beenden. Schmitt, der mehrere WM-Titel und 2002 Olympia-Gold mit dem Team gewonnen hatte, verpasste in diesem Winter den Sprung in das A-Team und damit auch die Winterspiele in Sotschi.

Der letzte große Auftritt des 35-Jährigen war das Neujahrsspringen bei der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen. Danach wurde er von Bundestrainer Werner Schuster aussortiert.