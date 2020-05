Schlierenzauers Doppel-Chance

Die Vorbereitung auf dieses Großereignis steht auch für Morgenstern, der in Harrachov 2011 als frischgebackener Tourneesieger seinen ersten Erfolg im Skifliegen gefeiert hatte, und Kofler im Vordergrund. Martin Koch fliegt hingegen vom großen Certak-Bakken (Hillsize 205 m) - und das mit positiven Erinnerungen. Vor etwas mehr als zwei Jahren hatte er dort nach langem Warten seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Nach der Regeländerung bei den Anzügen fehlt dem Flug-Spezialisten in dieser Saison aber noch das gewisse Etwas. Der WM-Dritte vermochte zuletzt auch in Vikersund sein Potenzial bei weitem nicht auszureizen.

Schlierenzauer führt das fünfköpfige ÖSV-Team in Harrachov an, dem neben Koch auch Wolfgang Loitzl, Michael Hayböck und Lukas Müller angehören. Der Stubaier ist mit elf Siegen der erfolgreichste Athlet im Skiflug-Weltcup, der Riesenbakken in Harrachov fehlt aber noch in seiner Erfolgsliste mit 20 verschiedenen Schanzen. Bei seinem bisher einzigen Antreten war er 2011 auf die Plätze 5 und 13 gekommen - das waren aber damals erst die Bewerbe Nummer drei und vier nach einer längeren Pause wegen einer Knieverletzung.