Schlierenzauer hat Nykänen-Rekord im Visier

Es war schon kurz vor Mitternacht, als sich Gregor Schlierenzauer am Sonntag für den Sieg bei der Vierschanzentournee belohnte. Im Hotel im Alpendorf oberhalb von St. Johann im Pongau gönnte sich der Tiroler ein Wiener Schnitzel mit Pommes. Eigentlich ist das nicht die ideale Ernährung für einen leichtgewichtigen Skispringer, für einen jungen Mann, der bei 1,77 Meter Größe nur 62 Kilo auf die Waage bringt.



Doch Schlierenzauer haben die Tage der Tournee genug Substanz gekostet. Auch wenn sich der Stress durch Erfolg leichter bewältigen lässt, war es schon enorm, was der Stubaitaler alles zu bewältigen hatte. Vier Bewerbe in neun Tagen, ständig im Mittelpunkt, ständig in der Öffentlichkeit und als einziger der österreichischen Adler die Bürde des Favoriten auf den Schultern. "Speziell vor diesem Publikum so eine Leistung abzurufen, wo der Druck doch recht groß war, das macht mich stolz", sagte er nach der Tournee.



Nachdem er seine Schnitzel verdrückt hatte, kam Schlierenzauer weiterhin nicht zur Ruhe. Denn nach Mitternacht kam eine Magnum-Flasche Champagner daher. Seit Montag ist Schlierenzauer nun 23 Jahre jung. Noch in der Nacht landete das Foto auf seiner Facebook-Seite. Doch in seinem Fall ist es kein Verfängliches, Schlierenzauer vermeidet in der Wettkampfzeit zumeist jeglichen Kontakt zu Alkohol. Aber Anstoßen auf den Geburtstag - das genehmigte er sich.