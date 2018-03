Er hat es doch noch nicht verlernt: Gregor Schlierenzauer zeigte in der Qualifikation für den Skiflug-Bewerb am Freitag in Planica einen sensationellen Flug auf 253,5 Meter - und stellte damit den Weltrekord von Stefan Kraft ein. Allerdings musste Schlierenzauer bei der Landung in den Schnee greifen - dennoch war der Tiroler nach einer schwierigen Saison mit seinem Flug sichtlich zufrieden.