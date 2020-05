Schladminger Spannungsbogen

Aber nicht nur am Fuße der Planai bereitet man sich dieser Tage auf das Heimspiel vor. Auch auf den Pisten proben Österreichs Herren den Ernstfall. Die Abfahrer nutzen das speedfreie Wochenende zum Training auf der WM-Piste. Ab Samstag komplettiert auch Hoffnungsträger Max Franz die Trainingsgruppe. Der Kärntner kehrt nach seinem schweren Sturz in Beaver Creek Anfang Dezember in Wengen (18. bis 20. Jänner) wieder in den Weltcup zurück. Auch Marcel Hirscher und Kollegen trainierten vor der Abreise nach Adelboden unweit von Schladming auf der Reiteralm. Am Samstag steht den Riesentorläufern in der Schweiz das letzte Rennen vor der WM bevor. Während Hirscher bereits fix gesetzt ist, geht es für Benjamin Raich, Philipp Schörghofer, Marcel Mathis und Hannes Reichelt noch um die Teilnahme am WM-Quartett.