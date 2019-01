Österreichs Slalom-Asse, allen voran Marcel Hirscher, sind auf Revanche aus: In Wengen und Kitzbühel war Clement Noel unschlagbar, beim Nightrace in Schladming soll endlich wieder die österreichische Hymne gespielt werden. Start in den ersten Durchgang ist um 17.45 Uhr, der zweite Lauf ist für 20.45 Uhr angesetzt.