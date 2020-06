Schild: "Bis jetzt ist es ein Lehrjahr"

Courchevel

Courchevel

Åre

Kühtai

Lienz

Das habe ich mich auch schon oft gefragt, weil es letztes Jahr so extrem leicht gegangen ist. Aber damals bin ich in, wo es eisig und steil war, so wie ich es mag, einfach gefahren und Dritte geworden. Am Saisonanfang ist das Gold wert, dann hat man eine gewisse Sicherheit. Aber wenn stattletztes Jahr auchgewesen wäre undstatt, wer weiß. Das hat heuer alles so zusammengespielt. Das sind Sachen, an denen man arbeiten muss.

Haben Sie vielleicht auch den Materialwechsel unterschätzt?

Nein, ich habe mich eigentlich sofort umgestellt. Aber es geht um beides, Ski und Schuh, und da fehlen mir auch die Erfahrungswerte. Beim alten Material habe ich gewusst, welcher Ski auf welchem Hang funktioniert, jetzt muss ich überlegen. Da sind natürlich auch Fehler passiert. Aber daraus haben wir mittlerweile gelernt. Bis jetzt war es einfach ein Lehrjahr, vielleicht folgt ja noch eine zweite Erfolgshälfte.

Ist es auch der Druck der WM-Qualifikation, der Sie lähmt?

Absolut nicht, an solche Sachen denke ich nicht. Ich war letztes Jahr in Sotschi dabei, ich war vor zwei Jahren bei der WM. Natürlich ist die WM das Ziel, aber das ursprüngliche Ziel war mit Medaillenchancen dabei zu sein. Mit meinen Platzierungen zwischen zehn und 15 wird das so nichts.

Ist es schwer, Saisonziele revidieren zu müssen?

Bis vor zwei Jahren habe ich mir eigentlich gar nie welche gesetzt, weil ich mir gedacht habe: Wenn ich die nicht erreiche, dann bin ich enttäuscht. Jetzt muss ich sagen: Die Ziele, die ich mir gesetzt habe, sind rein rechnerisch nicht mehr zu erreichen, aber ok. Ist halt so. Ab und zu muss man vielleicht auch einen Schritt zurück machen.

Wie lauten jetzt die Ziele?

Ich will in Flachau im Rennen einfach wieder einmal das fahren, was ich kann. Wenn ich jetzt wieder 15. werde, dann ist das kein Ergebnis, das man bei einer WM erreichen will. Da geht es um die Plätze eins bis drei. Klar, das Ziel ist in Beaver Creek dabei zu sein und vorne mitfahren zu können.

Bisher sind Sie im schützenden Schatten Ihrer Schwester Marlies gestanden. Macht es das heuer schwieriger?

Das könnte ich nicht sagen. Ich bin aber auch kein Mensch, der großartig grübelt und nachdenkt, warum etwas so ist. Selbst wenn es so wäre, das ist ja auch nichts, gegen das ich etwas tun könnte.

Hat Ihre Schwester einen Rat für Sie?

Sie hält sich da raus. Sie war ja auch nicht immer dabei und weiß auch nicht, was wir schon alles probiert haben im Training. Ich werde einfach weitertrainieren, weil Verzweiflung bringt ja auch nichts.