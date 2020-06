Samuelsson kommt als Gegner nach Wien

Die Vienna Capitals starten als einziger der drei österreichischen Teilnehmer mit Heimspielen in die Champions Hockey League. Die Wiener empfangen am 21. August Färjestads BK (Sd) und zwei Tage später Vaalerenga Oslo. Somit kommt es im ersten Spiel gleich zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Tommy Samuelsson, der nach drei Jahren in Wien zu seinem Stammverein zurückgekehrt ist.

Red Bull Salzburg gastiert zunächst in Jyväskylä (Fin/22.8.) und Jönköping (Sd/24.8.), der Villacher SV beginnt in Briancon (F/21.8.) und Genf (Ch/23.8.). Die Salzburger tragen ihr erstes Heimspiel am 5. September gegen Jyväskylä aus, zwei Tage später folgt auf eigenem Eis das Retourspiel gegen Jönköping. Die Villacher wiederum empfangen am 4. September Briancon, am 23. September Servette Genf und am 7. Oktober Göteborg.

Die Gruppenspiele werden am 8. Oktober abgeschlossen. Die Sieger der elf Gruppen und die fünf besten Zweiten qualifizieren sich für das Achtelfinale (4. und 11. November). Die weiteren Termine sind 2. und 9. Dezember (Viertelfinale), 13. und 20. Jänner 2015 (Semifinale) und 3. Februar (Finale). Die geneuen Spielzeiten werden von der CHL noch bekannt gegeben.