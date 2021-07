Salzburg will jetzt beide Titel

Neben den zwei österreichischen Talenten Alexander Cijan (20) und Alexander Rauchenwald (21) finden sich mit dem Liga-Topscorer des Vorjahres, John Hughes ( Ex-Villach) sowie Ryan Duncan zwei Zugänge, die neuerlich in Salzburg anheuerten. Der 1,68m kleine Duncan, der bereits zum dritten Mal in seiner Karriere bei den Red Bulls einen Vertrag unterschrieb, sagte: „ Salzburg fühlt sich mittlerweile an wie meine Heimatstadt. Nach all den Jahren im internationalen Eishockey weiß ich, was ich an Salzburg habe.“

Die Kaderplanung der Salzburger ist beinahe abgeschlossen, gesucht wird noch ein routinierter Verteidiger. Probleme könnten die Salzburger aber mit der Punkteregelung bekommen. Derzeit stehen beim Vorjahresfinalisten 15 Stürmer unter Vertrag, die Österreicher Dominique Heinrich, Alexander Pallestrang und der derzeit noch verletzte Andreas Kristler (Rückkehr nicht vor September) sind zu Saisonbeginn alle 24 Jahre alt und belasten fortan das bereits angespannte Punktekonto. Unter-24-jährige Spieler haben im maximal 60 Punkte großen Kader noch keinen Wert.